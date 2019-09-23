WhatsApp тепер може репостити статуси у Facebook Stories, фото: Christoph Scholz

https://racurs.ua/ua/n127182-u-populyarnomu-internet-mesendjeri-whatsapp-z-yavylasya-nova-funkciya.html

Ракурс

У популярному інтернет-месенджері WhatsApp, власником котрого з жовтня 2014 року є компанія Facebook, з’явилася можливість робити репости статусів у Facebook Stories (коротких створюваних користувачами фото і відео колекціях, які можуть переглядати друзі. Ці колекції автоматично зникають через 24 години).

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Офіційних заяв від прес-служби месенджера з цього приводу ще не було, проте на сайті додатку вже з’явилася відповідна інструкція.

Там, зокрема, зазначається, що ця функція працює на iPhone та смартфонах під управлінням ОС Android. Для її роботи на мобільному пристрої мають бути встановлені офіційні додатки WhatsApp (версії не нижче 2.19.92 для iOS та версії 2.19.258 для Android) і Facebook або Facebook Lite.

Для того, щоб поділитися новим статусом, потрібно в додатку WhatsApp в розділі «Мій статус» вибрати пункт «Поділитися в Facebook Story» і, в разі необхідності, надати дозвіл на цю дію, щоб відкрився додаток Facebook. У цьому додатку потрібно вибрати аудиторію, з якою користувач хоче поділитися, після чого натиснути «Надіслати зараз».

У випадку наявності кількох оновлень статусу, можна обирати, яким із них ділитися.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що компанія Facebook призупинила роботу десятків тисяч додатків через потенційну загрозу витоку персональних даних користувачів.