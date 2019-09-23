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Заарештованих у справі "Хізб ут-Тахрір" кримських татар етапували з Росії до Криму, фото — Кримська солідарність

Арештованих у справі «Хізб ут-Тахрір» кримських татар етапували з Росії на анексований півострів

23 вер 2019, 16:49
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15 заарештованих фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» відправили етапом з Росії до анексованого Криму. Як розповіли адвокати заарештованих кримчан, етапування проводять тільки для слідчих експериментів.

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Після цього всі вони будуть повернуті в місця, де й до «подорожі» у Крим чекали на оголошення вироку суду (до Ростова-на-Дону), повідомляє «Кримська солідарність», посилаючись на інформацію від адвокатів заарештованих.

Слідчі експерименти, які заплановані на території анексованого Російською Федерацією півострова, будуть спрямовані на упізнання «другої сімферопольської групи». Головну роль тут відвели таємничому свідку, всі дані про якого засекречені.

Цікаво, що офіційно ФСВП Росії таку інформацію не підтверджує, але при цьому адвокат Олексій Ладін заявив про те, що самі слідчі експерименти ФСБ у цій справі (зокрема, упізнання таємним свідком) проводяться зі значними порушеннями.

Нагадаємо, що Верхо вний суд Росії ще у 2003 році заборонив організацію «Хізб ут-Тахрір», прирівнявши її до терористичної. При цьому адвокати заарештованих говорять про те, що їхніх підзахисних у цій справі переслідують виключно за релігійною ознакою.

Раніше «Ракурс» писав про те, що окупанти пропонують перейменування анексованого Криму в Республіку Крим — Таврида.

Джерело: Ракурс


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