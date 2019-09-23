Небезпечні ігри: хакер з Івано-Франківщини поширював віруси. Фото: Comments.UA

https://racurs.ua/ua/n127180-nebezpechni-igry-haker-z-ivano-frankivschyny-poshyruvav-virusy-foto.html

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Правоохоронці затримали 18-річного хакера в Івано-Франківській області. Зловмисник купив вірус у DarkNet та модифікував його для отримання доступу до чужих даних. Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції.

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Хакер замаскував файл з вірусом як оновлення для комп’ютерних ігор та веб-браузера. Зазначений файл він поширив серед знайомих, друзів та розмістив у відкритих джерелах.

Якщо користувач відкривав файл, хакер отримував повний доступ до комп’ютеру, облікових засобів та онлайн банкінгу користувачів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до шести років.

Поліція вилучила техніку та намагається встановити усіх жертв кібер-злочинця.

Нагадаємо, у мережі з’явився новий вірус, який шифрував дані та вимагав кошти за доступ до них.