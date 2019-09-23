Вадим Пристайко, фото: МЗС України

https://racurs.ua/ua/n127179-prystayko-rozpoviv-yak-dilyt-povnovajennya-z-pomichnykom-zelenskogo-video.html

Ракурс

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, як відбувається співпраця між ним, президентом України Володимиром Зеленським та радником президента Андрієм Єрмаком, котрий також займається питанням конфлікту з Росією.

Loading...

За словами Пристайка, він з Єрмаком перебуває в дуже тісній комунікації. Про це міністр заявив в інтерв’ю виданню «Громадське».

Він чудово усвідомлює офіційну лінію, і ми розуміємо, як широко можна розсунути лінії цього формального коридору, щоб досягти того, що нам необхідно як державі, — зазначив міністр.

Пристайко також зауважив, що є чітке розуміння, в яких випадках питання стосуються міністра закордонних справ як офіційної особи, а в яких — є більш внутрішніми.

І коли ми працюємо, і коли ми радимо президенту, ми вдвох робимо, — наголосив Пристайко.

Він також повідомив, що у цих нарадах також беруть участь й інші люди, зокрема — другий президент України Леонід Кучма, учасник тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську. Пристайко зазначив, що з Кучмою пов’язані чотири підгрупи, координатори котрих, за необхідності, також беруть участь у зустрічах.

Пристайко також торкнувся питання зустрічі Єрмака з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Нічого дивного в цьому немає. Єрмак — теж адвокат. Я не бачу протиріччя. Він — радник президента і його помічник, — зазначив Пристайко.

Щодо зустрічей радника Зеленського з спецпредставником США по Україні Куртом Волкером, Пристайко наголосив, що не лише він та Єрмак зустрічаються з представниками США та інших сторін, зокрема, щоб інформувати партнерів України про стан справ.

Якщо для конкретних повноважень або питань використовується менш формальний механізм, ніж МЗС, це нормально, так усі роблять, — наголосив міністр.

Нагадаємо, Пристайко нещодавно повідомив, що запланована зустріч Зеленського із Трампому Нью-Йорку триватиме годину.