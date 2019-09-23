Вадим Пристайко, фото: МИД Украины

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, как происходит сотрудничество между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и советником президента Андреем Ермаком, который также занимается вопросом конфликта с Россией.

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По словам Пристайко, он с Ермаком находится в очень тесной коммуникации. Об этом министр заявил в интервью изданию «Громадське».

Он прекрасно осознает официальную линию, и мы понимаем, как широко можно раздвинуть линии этого формального коридора, чтобы достичь того, что нам необходимо как государству, — отметил министр.

Пристайко также отметил, что есть четкое понимание, в каких случаях вопросы касаются министра иностранных дел в качестве официального лица, а в каких — являются более внутренними.

И когда мы работаем, и когда мы советуем президенту, мы вдвох действуем, — подчеркнул Пристайко.

Он также сообщил, что в этих совещаниях также принимают участие и другие люди, в частности — второй президент Украины Леонид Кучма, участник трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске. Пристайко отметил, что с Кучмой связаны четыре подгруппы, координаторы которых, при необходимости, также участвуют во встречах.

Пристайко также затронул вопрос встречи Ермака с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Ничего удивительного в этом нет. Ермак — тоже адвокат. Я не вижу противоречия. Он — советник президента и его помощник, — отметил Пристайко.

Относительно встреч советника Зеленского со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, Пристайко отметил, что не только он и Ермак встречаются с представителями США и других сторон, в частности, чтобы информировать партнеров Украины о состоянии дел.

Если для конкретных полномочий или вопросов используется менее формальный механизм, чем МИД, это нормально, так все делают, — подчеркнул министр.

Напомним, Пристайко недавно сообщил, что запланированная встреча Зеленского с Трампом Нью-Йорке продлится час.