Выходные в октябре: сколько будут отдыхать украинцы, фото — ua.news

https://racurs.ua/n127178-vyhodnye-v-oktyabre-skolko-budut-otdyhat-ukraincy.html

Ракурс

Девять выходных в октябре запланировал Кабинет министров для граждан Украины. В следующем месяце будет 22 рабочих дня, а дополнительные выходные буду связаны с праздниками — Покровой Святой Богородицы и Днем защитника Украины.

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Дополнительный выходной день 14 октября в Украине будет приурочен к трем праздникам одновременно — церковному Покровы Пресятой Богородицы и светским Дню защитника Украины и Дню украинского козачества, пишет «Я и Закон».

В октябре украинцы получат дополнительные выходные — один из так называемых длинных уикендов будет связан с Днем защитника Украины. Также в этот день в стране будут отмечать один из важных религиозных праздников — Покрову Пресвятой Богородицы (14 октября).

Всего во втором осеннем месяце украинцы будут работать 22 дня. Также важно, что в этом месяце произойдет перевод часов на зимнее время. Дополнительный выходной и, таким образом, длинный уикенд — 12, 13 и 14 октября.

Помимо этих праздников в октябре в Украине отмечают День учителя и День работников образования — 5 и 6 октября соответстенно, День кадрового работника — 12 октября. На 13 число выпадают сразу три праздника — День профсоюзов Украины, День художника и День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

19 октября в календаре обозначен как День работника целлюлозно-бумажной промышленности, а вот 20 — снова три даты: Международный день повара, День работника пищевой промышленности и Всеукраинский день борьбы против заболевания раком. Наконец, 26 и 27 октября в календаре значатся празднование Иверской иконы и День автомобилиста.

Раньше «Ракурс» рассказывал о том, что недосыпание в процессе рабочей недели никак не получится наверстать в выходные, сколько бы вы не спали.