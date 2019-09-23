Вихідні в жовтні: скільки відпочиватимуть українці, фото — ua.news

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Ракурс

Дев’ять вихідних у жовтні запланував Кабінет міністрів для всіх громадян України. Наступного місяця буде 22 робочих дні, а додаткові вихідні буду пов’язані зі святами — Покровою Святої Богородиці та Днем захисника України.

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Додатковий вихідний день 14 жовтня в Україні буде приурочений до трьох свят одночасно — церковної Покрови Пресвятої Богородиці та світських Дня захисника України і Дня українського козацтва, пише «Я і Закон».

У жовтні українці отримають додаткові вихідні — один з так званих довгих вікендів буде пов’язаний з Днем захисника України. Також в цей день (понеділок) в країні відзначатимуть одне з важливих релігійних свят — Покрову Пресвятої Богородиці (14 жовтня).

Всього у другому осінньому місяці українці працюватимуть 22 дні. Також важливо, що в цьому місяці відбудеться переведення годинників на зимовий час. Додатковий вихідний і, таким чином, довгий вікенд — 12, 13 і 14 жовтня.

Крім цих свят у жовтні в Україні відзначають День вчителя і День працівників освіти — 5 і 6 жовтня, День кадрового працівника — 12 жовтня. На 13 число випадає відразу три свята — День профспілок України, День художника та День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби.

19 жовтня в календарі позначено як День працівника целюлозно-паперової промисловості, а ось 20 — знову три свята: Міжнародний день кухаря, День працівника харчової промисловості та Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак. Нарешті, 26 і 27 жовтня в календарі значаться як день святкування Іверської ікони та День автомобіліста.

Раніше «Ракурс» розповідав про те, що недосипання в процесі робочого тижня ніяк не можна надолужити у вихідні, скільки б ви не спали.