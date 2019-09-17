Новий вірус-вимагач поширювали під виглядом листа від незнайомки. Фото: Life

https://racurs.ua/ua/n126894-novyy-virus-vymagach-poshyruvaly-pid-vyglyadom-lysta-vid-neznayomky.html

Ракурс

Шахраї запустили новий вірус-вимагач в інтернеті. Користувачам розсилали електронні листи з заявою про прийом на роботу від невідомої Єви Ріхтер.

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У листі було фото і резюме. Документ був у вигляді PDF-файлу всередині zip-архіву, проте насправді користувач запускав шкідливе програмне забезпечення Ordinypt Wiper. Про це Bleeping Computer, передає Lenta.ru.

Після завантаження, вірус шифрував файли на комп’ютері постраждалого і вимагав від користувача викуп за доступ до них.

За словами жертв, викуп файлів коштує близько 0,15 біткона, що становить понад 1,5 тис. дол. Експерти попереджають, що виплата коштів не гарантує дешифрування — зазвичай файли знову перезаписують.

Зазначається, що вірус видаляє тіньові копії, а зашифровані файли додає до заражаючих. Користувач не може відновити свої файли, так як вони насправді перезаписані, а не зашифровані. Вірусна розсилка почалася 11 вересня цього року. Листи, в основному, отримували жителі Німеччини.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в липні хакер із Запоріжжя створив віруси для викрадення банківський паролів та інших персональних даних. Шкідливе програмне забезпечення дозволяло зловмисникові стежити за власником комп’ютера.