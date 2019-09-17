В Афганістані на виступі президента прогриміло два вибухи, загинули десятки людей. Фото: ТАСС

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В Афганістані прогриміли два вибухи, які забрали життя 24 людей, ще 30 дістали поранення. Інцидент стався в провінції Парван поруч із місцем, де виступав президент Афганістану Ашраф Гані та його прихильники.

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Вибухи прогриміли ще до того, як президент вийшов на сцену. Сам він внаслідок атаки не постраждав, повідомляє агентство Reuters.

У свою чергу телеканал TOLOnews повідомляє, що в мітингу, присвяченому передвиборчій кампанії Гані, брали участь тисячі людей. Незважаючи на трагічні події, штаб президента прийняв рішення продовжити захід.

Одну з бомб невідомі заклали під автомобілем силовиків. Жодне з терористичних угруповань поки що не взяло на себе відповідальності за вибух.

Зазначимо, що вибори президента Афганістану заплановано на 28 вересня 2019 року, їх переносили вже кілька разів. Гані керує країною з 2014 року.

У серпні рух «Талібан» звернувся із закликом до жителів Афганістану не брати участі у виборах та інших заходах, які пов’язані з ними.

Нагадаємо, що в липні бойовики напали на прикордонний пункт на півдні Афганістану в провінції Пактіка. Внаслідок інциденту щонайменше восьмеро прикордонників загинули.​