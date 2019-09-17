Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Афганистане на выступлении президента прогремело два взрыва, погибли десятки людей. Фото: ТАСС

В Афганистане на месте выступления президента прогремели взрывы: десятки погибших (ВИДЕО)

17 сен 2019, 12:52
999

В Афганистане прогремели два взрыва, которые забрали жизни 24 человек, еще 30 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Парван рядом с местом, где выступал президент Афганистана Ашраф Гани и его сторонники.

Loading...

Взрывы прогремели еще до того, как президент вышел на сцену. Сам он в результате атаки не пострадал, сообщает агентство Reuters.

В свою очередь телеканал TOLOnews сообщает, что в митинге, посвященном предвыборной кампании Гани, принимали участие тысячи человек. Несмотря на трагические события, штаб президента принял решение продолжить мероприятие.

Одну из бомб неизвестные заложили под автомобилем силовиков. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Отметим, что выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года, их переносили уже несколько раз. Гани руководит страной с 2014 года.

В августе движение «Талибан» обратилось с призывом к жителям Афганистана не принимать участие в выборах и других мероприятиях, которые связаны с ними.

Напомним, что в июле боевики напали на пограничный пункт на юге Афганистана в провинции Пактика. В результате инцидента по меньшей мере восемь пограничников погибли.​


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Антикоррупционное бюро подготовило подозрения экс-нардепам из БПП Дубневичу и Ищенко

Детективы Национального антикоррупционного бюро подготовило подозрения двум бывшим народным депутатам из «Блока Петра Порошенко» Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко

Правовые новости
13:53

Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве директора Сaparol

Правоохранители провели операцию по задержанию подозреваемых в убийстве директора украинского представительства известного немецкого концерна Сaparol. Преступление было совершено три года назад: мужчину застрелили из автомата Калашникова

Новости Украины
13:41

Нардепа Таруту поймали на недостоверном декларировании — НАПК

Нардпеп от «Батькивщины» Сергей Тарута и экс-депутат от «Видродження» Игорь Шкиря забыли в декларации имущество и доходы на десятки миллионов гривен. НАПК планирует сообщить в полицию и НАБУ

Новости Украины
11:32
Новости партнеров
Загрузка...