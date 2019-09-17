В Афганистане на выступлении президента прогремело два взрыва, погибли десятки людей. Фото: ТАСС

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Ракурс

В Афганистане прогремели два взрыва, которые забрали жизни 24 человек, еще 30 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Парван рядом с местом, где выступал президент Афганистана Ашраф Гани и его сторонники.

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Взрывы прогремели еще до того, как президент вышел на сцену. Сам он в результате атаки не пострадал, сообщает агентство Reuters.

В свою очередь телеканал TOLOnews сообщает, что в митинге, посвященном предвыборной кампании Гани, принимали участие тысячи человек. Несмотря на трагические события, штаб президента принял решение продолжить мероприятие.

Одну из бомб неизвестные заложили под автомобилем силовиков. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Отметим, что выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года, их переносили уже несколько раз. Гани руководит страной с 2014 года.

В августе движение «Талибан» обратилось с призывом к жителям Афганистана не принимать участие в выборах и других мероприятиях, которые связаны с ними.

Напомним, что в июле боевики напали на пограничный пункт на юге Афганистана в провинции Пактика. В результате инцидента по меньшей мере восемь пограничников погибли.​