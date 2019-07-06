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Ракурс
Нападение на пограничный пункт в Афганистане: погибли восьмеро

Нападение на пограничный пункт в Афганистане: погибли восьмеро

6 июл 2019, 23:28
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Боевики напали на пограничный пункт на юге Афганистана в провинции Пактика. В результате инцидента по меньшей мере восемь пограничников погибли, еще двое получили ранения и четверо пропали без вести

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Боевики группировки «Талибан» провели штурм контрольно-пропускного пункта. Об этом сообщает издание Pajhwok, передает «РБК-Украина».

Во время нападения было отправлено подкрепление на пограничный пункт, однако боевики заминировали дороги, и правоохранители слишком задержались в пути.

Отметим, что во время недавнего взрыва в дипломатическом районе столицы Афганистана (Кабул) погибли 40 человек. Еще около сотни человек получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего раненых зафиксировано среди гражданского населения. Потери сил безопасности в несколько раз меньше.

Как ранее сообщал «Ракурс», согласно данным Международной федерации журналистов, Афганистан является самой смертоносной страной для журналистов. В прошлом году там погибло 15 работников прессы. Девять из них погибли во время теракта в Кабуле после того, как приехали на место происшествия, чтобы сообщить о том, что произошло. В этот момент смертник подорвал еще одно устройство.


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