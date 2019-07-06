Напад на прикордонний пункт в Афганістані: загинули восьмеро. Фото: Внешняя политика

https://racurs.ua/ua/n124010-napad-na-prykordonnyy-punkt-v-afganistani-zagynuly-vosmero.html

Ракурс

Бойовики напали на прикордонний пункт на півдні Афганістану в провінції Пактіка. Внаслідок інциденту щонайменше восьмеро прикордонників загинули, ще двоє отримали поранення та четверо пропали безвісти

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Бойовики угруповання «Талібан» провели штурм контрольно-пропускного пункту. Про це повідомляє видання Pajhwok, передає «РБК-Україна».

Під час нападу було відправлено підкріплення на прикордонний пункт, однак бойовики замінували дороги і правоохоронці надто затримались у дорозі.

Зазначимо, що під час нещодавнього вибуху в дипломатичному району столиці Афганістану (Кабул) загинули 40 осіб. Ще близько сотні осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше поранених зафіксовано серед цивільного населення. Втрати сил безпеки у декілька разів менші.

Як раніше повідомляв «Ракурс», згідно з даними Міжнародної федерації журналістів, Афганістан є найбільш смертоносною країною для журналістів. Минулого року там загинуло 15 працівників преси. Дев’ять з них загинули під час теракту в Кабулі після того, як приїхали на місце події, аби повідомити про те, що сталося. У цей момент смертник підірвав ще один пристрій.