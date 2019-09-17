Новый вирус-вымогатель распространяли под видом письма от незнакомки. Фото: Life

https://racurs.ua/n126894-novyy-virus-vymogatel-rasprostranyali-pod-vidom-pisma-ot-neznakomki.html

Ракурс

Мошенники запустили новый вирус-вымогатель в интернете. Пользователям рассылали электронные письма с заявлением о приеме на работу от некой Евы Рихтер.

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В письме было фото и резюме. Документ был в виде PDF-формата внутри zip-архива, однако на самом деле пользователь запускал вредоносное программное обеспечение Ordinypt Wiper. Об этом BleepingComputer, передает Lenta.ru.

После загрузки, вирус шифровал файлы на компьютере пострадавшего и требовал от пользователя выкуп за доступ к ним.

По словам жертв, выкуп файлов стоит около 0,15 биткона, что составляет более 1,5 тыс. долл. Эксперты предупреждают, что выплата средств не гарантирует дешифровку — обычно файлы снова перезаписывают.

Отмечается, что вирус удаляет теневые копии, а зашифрованные файлы добавляет к заражаемым. Пользователь не может восстановить свои файлы, так как они на самом деле перезаписаны, а не зашифрованы.

Вирусная рассылка началась 11 сентября этого года. Письма, в основном, получали жители Германии.

Как ранее сообщал «Ракурс», в июле хакер из Запорожья создал вирусы для похищения банковский паролей и других персональных данных. Вредоносное программное обеспечение позволяло злоумышленнику следить за владельцем компьютера.