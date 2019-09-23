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Ракурс
Опасные игры: хакер из Ивано-Франковской области распространял вирусы. Фото: Comments.UA

Опасные игры: хакер из Ивано-Франковской области распространял вирусы (ФОТО)

23 сен 2019, 16:34
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Правоохранители задержали 18-летнего хакера в Ивано-Франковской области. Злоумышленник купил вирус в DarkNet и модифицировал его для получения доступа к чужим данным. Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

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Хакер замаскировал файл с вирусом как обновление для компьютерных игр и веб-браузера. Указанный файл он распространил среди знакомых, друзей и разместил в открытых источниках.

Если пользователь открывал файл, хакер получал полный доступ к компьютеру, учетных средств и онлайн банкинга пользователей.

Хакер из Ивано-Франковской распространял вирусы. Фото: киберполиции

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Полиция изъяла технику и пытается установить всех жертв кибер-преступника.

Напомним, в сети появился новый вирус, который шифровал данные и требовал деньги за доступ к ним.

Источник: Ракурс


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