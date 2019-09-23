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Дело Хизб ут-Тахрир: арестованных крымских татар этапировали из России на аннексированный полуостров, фото — "Крымская солидарность"

Арестованных по делу «Хизб ут-Тахрир» крымских татар этапировали из России на оккупированный полуостров

23 сен 2019, 16:49
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15 арестованных фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» отправили этапом из России в Крым, на аннексированный полуостров. Как рассказали адвокаты арестованных крымчан, этапирование проводят только для следственных экспериментов.

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После этого все они будут возвращены в места, где и до «путешествия» в Крым ждали объявления приговора суда (Ростов-на-Дону), пишет «Крымская солидарность», ссылаясь на информацию от адвокатов арестованных.

Следственные эксперименты, которые запланированы на территории аннексированного Российской Федерацией полуострова, будут направлены на опознание «второй симферопольской группы». Главную роль в опознании отвели свидетелю, однако все данные о нем засекречены.

Интересно, что официально ФСИН России такую информацию не подтверждает, но при этом адвокат Алексей Ладин заявил о том, что сами следственные экперименты ФСБ по этому делу (в частности, опознание тайным свидетелем) проводятся со значительными нарушениями.

Напомним, что Верховный суд России еще в 2003 году запретил организацию «Хизб ут-Тахрир», приравняв ее к террористическим. При этом адвокаты арестованных говорят о том, что их подзащитных в этом деле преследуют исключительно по религиозному признаку.

Ранее «Ракурс» писал о том, что оккупанты предлагают переименовать аннексированный Крым в республику Крым — Таврида.

Источник: Ракурс


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