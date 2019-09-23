NASA и «Роскосмос» разошлись во мнениях относительно дыры в борту МКС, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n127186-nasa-roskosmos-skryvaet-proishojdenie-dyry-v-mks.html

Ракурс

В NASA рассказали о том, что были удивлены недавним заявлением Дмитрия Рогозина, который является председателем «Роскосмоса». Речь шла о дыре в борту Международной космической станции (МКС), а Рогозин таинственно намекал на то, что россияне знают настоящую причину.

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NASA считает, что россияне, в частности глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, не выдержали условий договора. Ранее обе космические компании договорились, что будут совместно расследовать появление дыры в борту МКС, сообщает Live Science.

В августе 2018 года специалисты NASA сообщили коллегам из России о снижении давления на МКС. Причину экипаж обнаружил довольно быстро — ею оказалась небольшая дыра в борту станции. Заделали ее также быстро.

Чуть позже россияне озвучили две основные версии — человеческий фактор и небольшой метеорит. Однако, несмотря на рабочие версии, компании договорились о том, что не будут спешить с выводами и озвучат их только тогда, когда докопаются до истины.

Позже Дмитрий Рогозин на конференции с участием молодежи в России сделал таинственное заявление в стиле «мы уже знаем, в чем дело, но пока умолчим». Это заявление показалось странным американцам, но они предпочли не раздувать из нее международный скандал.

Сегодня Джим Брайденстин из NASA рассказал о том, что «не хочет портить отношения, но очевидно, что наличие дыр в МКС неприемлемо».

«Ракурс» сообщал, что в NASA рассказали новые данные о Венере. Считается, что эта планета была обитаемой в течении двух или даже трех миллиардов лет.