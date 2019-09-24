NASA считает астероиды опасными для планеты Земля, фото — versiya.info

https://racurs.ua/n127212-nasa-budet-oberegat-zemlu-ot-asteroidov-obschiy-proekt-s-evropeyskim-kosmicheskim-agentstvom.html

Ракурс

В NASA начали проект борьбы против астероидов, которые при столкновении с планетой Земля наносят ей вред. Его будут разрабатывать, а потом тестировать вместе со специалистами из Европейского космического агентства.

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NASA и европейские коллеги вместе приступили к разработке важного проекта. Его главная миссия будет заключаться в защите Земли от астероидов, пишет Science Alert.

Испытания будут проводиться на одном из спутников астероида Дидим — его орбита пересекает орбиты Марса и Земли, поэтому она подходит для экспериментов. Сейчас ученые должны узнать, может ли космический корабль пригодиться, когда речь идет об отклонении орбиты движения астероида.

Ученые исследуют, как различные космические объекты будут влиять на скорость движения астероидов, на смену орбиты движения и на другие факторы. Целью поставили попытку изменить траекторию движения и уменьшить вредное воздействие астероидов на Землю.

Ранее «Ракурс» писал о заявлении NASA по поводу дыр в корпусе МКС и странных разговорах на эту тему гендиректора «Роскосмоса» Рогозина.