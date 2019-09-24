Перерезал горло и изнасиловал: в оккупированном Харцызске произошло зверское убийство 13-летней девочки. Фото: КП

https://racurs.ua/n127211-pererezal-gorlo-i-iznasiloval-v-okkupirovannom-harcyzske-proizoshlo-zverskoe-ubiystvo-13-letney.html

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В городе Харцызск Донецкой области, оккупированном боевиками так называемой ДНР, зверски убили 13-летнюю девочку. Перед смертью ребенка изнасиловали.

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Тело несовершеннолетней было обнаружено пожарными, которые ликвидировали возгорание на втором этаже пятиэтажного дома по улице Шалимова, сообщает издание «Остров».

На теле ребенка были видны следы насильственной смерти. В частности, были обнаружены множественные колото-резаные раны тела и шеи.

Пользователи социальных сетей отмечают, что убийца перерезал девочке горло, а перед этим изнасиловал ребенка. Чтобы замести следы, убийца поджег квартиру. По предварительным данным, девочка познакомилась со своим убийцей через социальные сети. Когда никого не было дома, она пригласила неизвестного в гости.

В данный момент удалось установить личность вероятных подозреваемых в зверском преступлении.

Напомним, что в​ Николаевской области задержали 48-летнего подозреваемого в тройном убийстве на АЗС.