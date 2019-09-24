Boeing выплатит по 144 тыс. долл. родственникам почти 350 жертв катастроф самолетов 737 MAX

Родственникам жертв крушений самолетов Boeing 737 MAX выплатят компенсацию, фото: AL.com

https://racurs.ua/n127210-boeing-vyplatit-po-144-tys-doll-rodstvennikam-pochti-350-jertv-katastrof-samoletov-737-max.html

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Американская корпорация Boeing выплатит по 144,5 тыс. долл. США семьям 346 человек, погибших в двух смертельных авариях самолетов 737 MAX.

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Эти средства будут взяты из специального фонда компании на 50 млн долл., сообщает агентство Reuters.

Претензии от родственников погибших этот фонд начинает принимать немедленно, их следует подать до конца этого года. Отмечается, что от родственников погибших не будут требовать отказа от права на участие в судебном процессе против компании как условия получения денег.

Найти всех этих наследников и убедиться, что средства будут в безопасности, будет настоящей проблемой, поскольку семьи могут находиться в 35 зарубежных странах, — заявил журналистам связанный с этим фондом вашингтонский адвокат Кен Файнберг.

Утром 29 октября 2018 года возле индонезийского острова Ява в море упал самолет Boeing 737 Max компании Lion Air. Тогда погибли все 189 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.

Еще одна авиакатастрофа с Boeing 737 Max произошла 10 марта этого года. Тогда упал самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, пилот которого успел сообщить диспетчерам о технической неисправности.

После этой авиакатастрофы большинство стран мира ввели запрет на полеты Boeing 737 Max.

Напомним, вчера стали известны первые подробности расследования обстоятельств падения самолета Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air.