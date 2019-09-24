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Ракурс
Российский хакер совершил крупнейшую кибератаку против финучреждения в США. Фото: Ferra.ru

Российский хакер совершил крупнейшую кибератаку против финучреждения в США

24 сен 2019, 11:32
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В США российский хакер Андрей Тюрин признался в совершении крупнейшей из известных кибератак против финансового учреждения

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Россиянин заявил, что участвовал в краже данных 80 млн клиентов компании JPMorgan Chase & Co. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что всего Тюрин похитил данные более 100 млн человек 12 компаний в период 2012—2015 годов. Россиянина задержали в Грузии и экстрадировали в США. Тюрин признал себя виновным и в рамках сделки с прокурорами может получить от 15 до 20 лет за решеткой.

Он действовал в составе преступной группировки из четырех человек. Двоих злоумышленников арестовали в Израиле и экстрадировали в США, а третьего участника задержали американцы.

Кибератака обогатила хакера на сотни миллионов долларов. На момент ареста у Тюрина на швейцарских банках было 100 млн долл., но он согласился репатриировать еще сотни миллионов на банковские счета в Швейцарии, Грузии, Кипре, Люксембурге и Латвии.

Как ранее сообщал «Ракурс», в июле Bellingcat обвинили Россию в кибератаках.


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