Украинский скандал в США: Луценко подсказал Зеленскому, как говорить с Трампом, фото — Лига

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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко подсказал президенту Владимиру Зеленскому, как вести себя в скандале со звонком президента Дональда Трампа.

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Луценко утверждает, что дело надо решать на уровне Генпрокуратур обеих стран.

В Фейсбук экс-генпрокурор написал, что встреча президентов Зеленского и Трампа проходит «в разгар внутриамериканского политического поединка». Чтобы сохранить двухпартийную поддержку Украины в США, он посоветовал Зеленскому все вопросы относительно Джо Байдена или других американских дел решать на уровне Генпрокуратуры в рамках международной правовой помощи.

Для этого есть действующий механизм запросов (как, например, в деле Лазаренко) или создание совместных следственных групп (как, например, в деле МН17), — считает Луценко.

Сегодня Зеленский планирует в Нью-Йорке встретиться с американским президентом Трампом. Украинский лидер находится в США с визитом в ООН. Официальные лица утверждают, что Трамп и Зеленский будут разговаривать не менее часа.

Фон этой встречи неоднозначный, так как в США несколько недель пылает скандал, который может привести даже к началу процедуры импичмента Трампа. Речь идет о возможном давлении, которое американский лидер оказывал на Зеленского во время июльского телефонного разговора. Американские СМИ утверждают, что Трамп потребовал активнее расследовать дело в отношении газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой когда-то входил сын Джо Байдена, вероятного главного соперника Трампа на выборах 2020 года.

Трамп и его окружение пока отказываются предоставлять расшифровки этого разговора и утверждают, что ничего противозаконного президент США не делал.