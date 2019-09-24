Український скандал у США: Луценко підказав Зеленському, як поводитися з Трампом, фото — Ліга

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Екс-генпрокурор України Юрій Луценко підказав президенту Володимиру Зеленському, як поводитися у скандалі із дзвінком президента Дональда Трампа.

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Луценко стверджує, що справу треба вирішувати на рівні Генпрокуратур обох країн.

У Фейсбук екс-генпрокурор написав, що зустріч президентів Зеленського і Трампа проходить «в розпал внутрішньоамериканського політичного двобою». Щоб зберегти двопартійну підтримку України в США, він порадив Зеленському всі питання щодо Джо Байдена або інших американських справ вирішувати на рівні Генпрокуратур в рамках міжнародної правової допомоги.

Для цього є діючий механізм запитів (як, наприклад, у справі Лазаренка) або створення спільних слідчих груп (як, наприклад, у справі МН17), — вважає Луценко.

Сьогодні Зеленський планує у Нью-Йорку зустрітися із американським президентом Трампом. Український лідер перебуває в США із візитом в ООН. Офіційні особи стверджують, що Трамп і Зеленський говоритимуть не менше години.

Тло цієї зустрічі неоднозначне, оскільки в США декілька тижнів палає скандал, який може призвести навіть до початку процедури імпічмента Трампа. Йдеться про можливий тиск, який американський лідер чинив на Зеленського під час липневої телефонної розмови. Американські ЗМІ стверджують, що Трамп вимагав активніше розслідувати справу щодо газодобувної компанії Burismа, до ради директорів якої колись входив син Джо Байдена, найімовірнішого головного суперника Трампа на виборах 2020 року.

Трамп і його оточення наразі відмовляються надавати розшифрування тієї розмови і стверджують, що нічого протизаконного президент США не робив.