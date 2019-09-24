Через допінг-скандал Росію знову позбавили права брати участь в чемпіонаті світу з легкої атлетики. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n127207-cherez-doping-skandal-rosiu-znovu-pozbavyly-prava-braty-uchast-v-chempionati-svitu-z-legkoyi.html

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Збірна Росії з легкої атлетики не візьме участь в чемпіонаті світу, який пройде в Катарі. Таке рішення ухвалила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF), яка не відновила членство Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

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Як розповів журналістам голова робочої групи IAAF Руне Андерсен, рішення про продовження відсторонення російської федерації було прийнято одноголосно, повідомляє ТАСС.

Представник IAAF зазначив, що на таке рішення вплинув той факт, що в у росіян як і раніше залишилися проблеми зі спортсменами і регіональними федераціями, які, незважаючи на заборону, ведуть роботу з дискваліфікованими тренерами.

Андерсен заявив, що такі дії говорять про те, що в Росії відсутня сильна антидопінгова культура.

Росіяни виступлять на майбутньому чемпіонаті світу з легкої атлетики під нейтральним прапором. Сам турнір пройде в Катарі з 27 вересня по 6 жовтня.

Відзначимо, що членство ВФЛА в IAAF призупинили в листопаді 2015 року через скандал з прийомом допінгу російськими спортсменами.

Нагадаємо, що Всесвітнє антидопінгове агентство WADA надало Росії три тижні для пояснення щодо інформації про «маніпулювання» даними Московської антидопінгової лабораторії перед їх подачею в агентство.​