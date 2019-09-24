Из-за допинг-скандала Россию вновь лишили права участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n127207-iz-za-doping-skandala-rossiu-vnov-lishili-prava-uchastvovat-v-chempionate-mira-po-legkoy-atletike.html

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Сборная России по легкой атлетике не примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Катаре. Такое решение приняла Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), которая не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Как рассказал журналистам глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен, решение о продлении отстранения российской федерации было принято единогласно, сообщает ТАСС.

Представитель IAAF отметил, что на такое решение повлиял тот факт, что в у россиян по-прежнему остались проблемы со спортсменами и региональными федерациями, которые, несмотря на запрет, ведут работу с дисквалифицированными тренерами.

Андерсен заявил, что такие действия говорят о том, что в России отсутствует сильная антидопинговая культура.

Россияне выступят на предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике под нейтральным флагом. Сам турнир пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Отметим, что членство ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года из-за скандала с приемом допинга российскими спортсменами.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство WADA предоставило России три недели для объяснения относительно информации о «манипулировании» данным Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей в агентство.​