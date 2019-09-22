Допинг-спорт России: WADA предоставило РФ три недели, чтобы объяснить манипулирование данными проб, фото — DW

https://racurs.ua/n127141-doping-sport-rossii-wada-predostavilo-rf-tri-nedeli-chtoby-obyasnit-manipulirovanie-dannymi-prob.html

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Всемирное антидопинговое агентство WADA предоставило России три недели для объяснения относительно информации о «манипулирования» данным Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей в агентство.

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Немецкое издание Sportspressen со ссылкой на главу Института Национальных антидопинговых агентств iNADO Майкла Аска сообщило, что WADA намерена вновь дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что приведет к отстранению всех российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях.

В пятницу меня проинформировали об этом случае. Агентство WADA начало процесс, который означает, что у российской стороны есть три недели, чтобы ответить на все вопросы о неточности в данных Московской лаборатории. Я не хочу говорить окончательно о возможных последствиях, но конечно же WADA должен снова отстранить РУСАДА. И, возможно, следует наказать всю страну в целом, а не только национальное антидопинговое агентство, — рассказал Аск.

Несколькими днями ранее журналисты немецкого телеканал ARD сообщили, что Россия подозревается в «манипулировании» данным Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей WADA. По их информации, подозрения будут рассмотрены на исполкоме WADA в начале следующей недели.

21 сентября британская газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что из-за фальсификации проб России грозит отстранение от Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Олимпийский комитет России отказался комментировать эту информацию.

В январе 2019 года WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также получила 2,2 тыс. допинг-проб, взятых у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел. Предоставление данных было одним из важнейших условий восстановления в правах РУСАДА, которое состоялось в сентябре 2018 года