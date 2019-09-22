Допінг-спорт Росії: WADA надало РФ три тижні, щоб пояснити маніпулювання з даними проб, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n127141-doping-sport-rosiyi-wada-nadalo-rf-try-tyjni-schob-poyasnyty-manipulyaciy-z-danymy-prob.html

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Всесвітнє антидопінгове агентство WADA надало Росії три тижні, щоб надати пояснення щодо інформації про «маніпулювання» даними Московської антидопінгової лабораторії перед їх подачею в агентство.

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Німецьке видання Sportspressen з посиланням на главу Інституту Національних антидопінгових агентств iNADO Майкла Аска повідомило, що WADA має намір знову дискваліфікувати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), що призведе до відсторонення усіх російських спортсменів від участі у великих змаганнях.

У п’ятницю мене поінформували про цей випадок. Агентство WADA початок процес, який означає, що у російської сторони є три тижні, щоб відповісти на всі питання про неточності в даних Московської лабораторії. Я не хочу говорити остаточно про можливі наслідки, але звичайно ж, WADA має знову відсторонити РУСАДА. І, можливо, слід покарати всю країну в цілому, а не тільки національне антидопінгове агентство, — розповів Аск.

Декількома днями раніше журналісти німецького телеканал ARD повідомили, що Росія підозрюється в «маніпулюванні» даними Московської антидопінгової лабораторії перед їх подачею WADA. За їхньою інформацією, підозри будуть розглянуті на виконкомі WADA на початку наступного тижня.

21 вересня британська газета The Telegraph з посиланням на джерела написала, що через фальсифікацію проб Росії загрожує відсторонення від Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році. Олімпійський комітет Росії відмовився коментувати цю інформацію.

У січні 2019 року WADA отримало доступ до бази даних перевірки російських спортсменів з 2012 по 2015 рік, яка налічує 24 терабайта інформації. У квітні організація також забрала 2,2 тис. допінг-проб, які були взяті у російських спортсменів за той же період. Отримані дані стали підставою для відкриття допінгових справ. Надання даних було одним з найважливіших умов відновлення в правах РУСАДА, яке відбулося у вересні 2018 року.