Російський хакер скоїв найбільшу кібератаку проти фінустанови в США. Фото: Ferra.ru

https://racurs.ua/ua/n127209-rosiyskyy-haker-skoyiv-naybilshu-kiberataku-proty-finustanovy-v-ssha.html

Ракурс

У США російський хакер Андрій Тюрін зізнався в скоєнні найбільшої з відомих кібератак проти фінансової установи

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Росіянин заявив, що брав участь в крадіжці даних 80 млн клієнтів компанії JPMorgan Chase & Co. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що всього Тюрін викрав дані понад 100 млн осіб 12 компаній в період 2012−2015 років. Росіянина затримали в Грузії і екстрадували в США. Тюрін визнав себе винним і в рамках угоди з прокурорами може отримати від 15 до 20 років за гратами.

Він діяв в складі злочинного угруповання з чотирьох осіб. Двох зловмисників заарештували в Ізраїлі і екстрадували в США, а третього учасника затримали американці.

Кібератака збагатила хакера на сотні мільйонів доларів. На момент арешту у Тюріна на швейцарських банках було 100 млн дол., але він погодився репатріювати ще сотні мільйонів на банківські рахунки в Швейцарії, Грузії, Кіпрі, Люксембурзі та Латвії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в липні Bellingcat звинуватили Росію в кібератаках.