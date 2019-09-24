Boeing виплатить по 144 тис. дол. родичам майже 350 жертв катастроф літаків 737 MAX

Родичам жертвам катастроф літаків Boeing 737 MAX виплатять компенсацію, фото: AL.com

https://racurs.ua/ua/n127210-boeing-vyplatyt-po-144-tys-dol-rodycham-mayje-350-jertv-katastrof-litakiv-737-max.html

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Американська корпорація Boeing виплатить по 144,5 тис. дол. США сім’ям 346 осіб, загиблих у двох смертельних аваріях літаків 737 MAX.

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Ці кошти будуть взяті зі спеціального фонду компанії на 50 млн дол., повідомляє агентство Reuters.

Претензії від родичів загиблих цей фонд починає приймати негайно, їх слід подати до кінця цього року. Зазначається, що від родичів загиблих не вимагатимуть відмови від права на участь у судовому процесі проти компанії як умову отримання грошей.

Знайти всіх цих спадкоємців і переконатися, що кошти будуть в безпеці, буде справжньою проблемою, оскільки сім’ї можуть перебувати в 35 зарубіжних країнах, — заявив журналістам пов’язаний із цим фондом вашингтонський адвокат Кен Файнберг.

Вранці 29 жовтня 2018 року біля індонезійського острова Ява в море впав літак Boeing 737 Max компанії Lion Air. Тоді загинули всі 189 пасажирів і членів екіпажу, котрі перебували на борту.

Ще одна авіакатастрофа з Boeing 737 Max сталася 10 березня цього року. Тоді впав літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, пілот котрого встиг повідомити диспетчерів про технічну несправність.

Після цієї авіакатастрофи більшість країн світу запровадили заборону на польоти Boeing 737 Max.

Нагадаємо, вчора стали відомими перші подробиці розслідування обставин падіння літака Boeing 737 Max індонезійської авіакомпанії Lion Air.