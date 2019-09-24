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Перерізав горло і зґвалтував: в окупованому Харцизьку відбулося звіряче вбивства 13-річної дівчинки. Фото: КП

Перерізав горло і зґвалтував: в окупованому Харцизьку відбулося звіряче вбивство 13-річної дівчинки

24 вер 2019, 11:48
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В місті Харцизьк Донецької області, окупованому бойовиками так званої ДНР, по-звірячому вбили 13-річну дівчинку. Перед смертю дитину зґвалтували.

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Тіло неповнолітньої було виявлено пожежниками, які ліквідували загорання на другому поверсі п’ятиповерхового будинку по вулиці Шалімова, повідомляє видання «Острів».

На тілі дитини було видно сліди насильницької смерті. Зокрема, були виявлені множинні колото-різані рани тіла і шиї.

Користувачі соціальних мереж відзначають, що вбивця перерізав дівчинці горло, а перед цим згвалтував дитину. Щоб замести сліди, вбивця підпалив квартиру. За попередніми даними, дівчинка познайомилася зі своїм вбивцею через соціальні мережі. Коли нікого не було вдома, вона запросила невідомого в гості.

В даний момент вдалося встановити особи ймовірних підозрюваних у звірячому злочині.

Нагадаємо, що в Миколаївській області затримали 48-річного підозрюваного в потрійному вбивстві на АЗС.


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