Зеленський ветував закон, який стосується імпічменту. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127214-zelenskyy-vetuvav-zakon-yakyy-stosuietsya-impichmentu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, наклав вето на закон № 1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту. Цей закон був внесений народними депутатами восьмого скликання Верховної Ради.

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Дані про рішення глави держави з’явилися на сайті Верховної Ради України сьогодні, 24 вересня. Закон повернуто з пропозиціями президента, однак текст пропозицій поки відсутній. Законом передбачалося врегулювання процедури імпічменту президента.

В описі закону йдеться, що тимчасова слідча комісія (ТСК) Ради буде колегіальним тимчасовим органом парламенту. До неї мають входити депутати, спеціальний прокурор і три спеціальні слідчі. Вони повинні здійснювати парламентський контроль шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Нагадаємо, що закон про ТСК минуле скликання парламенту ухвалило 6 червня. 12 червня документ підписав спікер Ради і його направили на підпис Зеленському.

10 вересня Рада прийняла в цілому президентський законопроект № 1012 про імпічмент. 23 вересня Зеленський підписав закон.