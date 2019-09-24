Минобороны начало аудит контрактов, которые были заключены ранее, фото — Цензор

https://racurs.ua/n127216-v-minoborony-provodyat-audit-vseh-kontraktov-zakluchennyh-predshestvennikami.html

Ракурс

Министерство обороны Украины объявило о проведении аудита, в ходе которого проверят все контракты, заключенные предшественниками. Андрей Загороднюк, новый министр обороны Украины, надеется на быстрые результаты этого аудита.

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Он сообщил, что и раньше занимался делами армии, поэтому аудит контрактов видит первой и важнейшей сегодня задачей.

Нужно прекратить действие тех из них, которые не работают, это касается и закупок, строительства. Сейчас идет большая проверка — каждый контракт, составленный предшественниками, будет проверяться с разных точек зрения, — сообщил в большом интервью ВВС министр Загороднюк.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что сейчас для Украины важна трансформация, в основе которой лежат стандарты НАТО. Именно поэтому нужен был масштабный аудит, чтобы увидеть, где есть слабые места, какие сферы нуждаются в мгновенных решительных действиях.

Экспресс-аудит министр планирует завершить до конца текущего года, а полный — в 2020 году. Тогда же, вероятно, дойдет очередь до электронного документооборота.

Ранее «Ракурс» рассказывал о новом назначении на важный пост — Минобороны возглавил Андрей Загороднюк.