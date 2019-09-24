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Музей загиблим бійцям АТО на Чернігівщині пошкодили вандали. Фото: prizyv

Музей загиблим бійцям АТО на Чернігівщині пошкодили вандали (ВІДЕО)

24 вер 2019, 13:04
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Музей загиблим бійцям АТО у селі Слобідка Чернігівської області вдруге за тиждень пошкодили вандали.

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Невідомі особи побили вікна музею. Про це повідомила чернігівська філія Суспільного телебачення — телеканал UA: Чернігів.

Ініціаторка створення музею Наталія Мишко звернулась у поліцію через повторний акт вандалізму. Правоохоронці проводять перевірку інциденту та розшукують зловмисників.

Музей у Слобідці відкрили 5 червня поточного року у будинку загиблого в Донецькій області мешканця села Ігоря Медведя в одній кімнаті залишили його речі та світлини, а в другій — портрети інших загиблих на сході жителів району.

На базі музею планують створити районний осередок військово-патріотичного виховання та продовжити облаштування музею.

Зазначимо, що цього тижня у Чернігівській області у місті Мена невідомі спаплюжили пам’ятники загиблим учасникам АТО. Зловмисники замастили їхні портрети білою фарбою.

Чернігівська облдержадміністрація прохає жителів області не бути байдужими і повідомляти про факти вандалізму у поліцію.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Житомирській області облили фарбою пам’ятник героям АТО.

Джерело: Ракурс


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