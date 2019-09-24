Відділення «ПриватБанку», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127228-pozov-kolomoyskogo-schodo-pryvatbanku-gospodarskyy-sud-kyieva-perenis-rozglyad-spravy-na-1.html

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Господарський суд Києва сьогодні ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо визнання нечинною угоди про купівлю-продаж акцій «ПриватБанку» між Ігорем Коломойським та Міністерством фінансів на 1 жовтня.

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Сьогоднішнє засідання суду розпочалося о 10.30 й відбувалося в закритому режимі, оскільки в матеріалах справи є деякі документи, які є банківською таємницею, повідомляє видання «Еспресо».

Раніше суди ухвалили кілька рішень на користь Коломойського.

Так, 18 квітня цього року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) задовольнив позов Коломойського до Нацбанку та Кабміну щодо неправомірності націоналізації «ПриватБанку».

Згодом ОАСК також скасував рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов’язаних з «ПриватБанком» осіб.

Ще одне рішення на користь Коломойського було ухвалене 20 квітня. Тоді Печерський суд Києва скасував майнову поруку олігарха за кредитами на загальну суму 9,2 млрд грн, які НБУ видав «ПриватБанку» у 2013 році.

Нагадаємо, колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева нещодавно, торкаючись теми націоналізації «ПриватБанку», заявила, що у власності Коломойського він був «фінансовою пірамідою». За словами Гонтаревої, перед початком націоналізації «ПриватБанку» в цієї установи взагалі не було активів.