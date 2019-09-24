Отделение «ПриватБанка», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127228-isk-kolomoyskogo-otnositelno-privatbanka-hozyaystvennyy-sud-kieva-perenes-rassmotrenie-dela.html

Ракурс

Хозяйственный суд Киева сегодня принял решение перенести рассмотрение дела о признании недействительным соглашения о купле-продаже акций «ПриватБанка» между Игорем Коломойским и Министерством финансов на 1 октября.

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Сегодняшнее заседание суда началось в 10.30 и проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть некоторые документы, которые являются банковской тайной, сообщает издание «Эспрессо».

Ранее суды приняли несколько решений в пользу Коломойского.

Так, 18 апреля этого года Окружной административный суд Киева (ОАСК) удовлетворил иск Коломойского к Нацбанку и Кабмину о неправомерности национализации «ПриватБанка».

Впоследствии ОАСК также отменил решение Нацбанка по определению перечня связанных с «ПриватБанком» лиц.

Еще одно решение в пользу Коломойского было принято 20 апреля. Тогда Печерский суд Киева отменил имущественноепоручительство олигарха по кредитам на общую сумму 9,2 млрд грн, которые НБУ выдал «ПриватБанку» в 2013 году.

Напомним, бывшая руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева недавно, касаясь темы национализации «ПриватБанка», заявила, что в собственности Коломойского он был «финансовой пирамидой». По словам Гонтаревой, перед началом национализации «ПриватБанка» у этого учреждения вообще не было активов.