Антикоррупционный суд не может взять дело Ефремова из-за вопроса подсудности. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n127227-antikorrupcionnyy-sud-ne-mojetvzyat-delo-efremova-iz-za-voprosa-podsudnosti.html

Ракурс

Дело Александра Ефремова о так называемых «законы 16 января» не может начать рассматривать Высший антикоррупционный суд.

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Причиной стал вопрос подсудности. ВАСК сомневается, что дело относится к его компетенции. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на судью-спикера Екатерину Сикора.

Она отметила, что досудебное расследование по этому делу осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и не было закончено представителями Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Судебная коллегия ВАСК планирует обратиться в Апелляционную палату для решения вопроса подсудности.

Сегодня ВАСК проводил подготовительное заседание по делу Ефремова. Его и экс-нардепов Сергея Гордиенко («Коммунистическая партия») и Александра Стояна («Партия регионов») обвиняют в служебном подлоге, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотреблении властью.

Как ранее сообщал «Ракурс», 19 сентября Ефремову заменили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство и вернули паспорт.