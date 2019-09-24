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Санкции против Януковича остаются в силе — спикер Европейского суда. Фото:
Санкции против Януковича остаются в силе — спикер Европейского судаhttps://racurs.ua/n127226-sankcii-protiv-yanukovicha-ostautsya-v-sile-spiker-evropeyskogo-suda.htmlРакурс
Виктор Янукович, бывший президент Украины, остается под действием санкций Европейского Союза. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Европейского суда.
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Также в силе остаются санкции, которые были введены в отношении сына Януковича Александра. Такое заявление в комментарии «Укринформу» сделал представитель пресс-службы Европейского суда.
Спикер отметил, что санкции Европейского Союза, введенные в этом году, «являются действующими».
Кроме того, собеседник агентства подтвердил, что суд 24 сентября постановил отменить прошлогоднее решение Европейского Союза о введении ограничительных мер против экс-главы государства и его сына.
Он добавил, что санкции, которые были введены на этот и следующий год, никто не отменял. При этом такие решения в отношении Януковича и его сына сейчас находятся в процессе обжалования, сказал собеседник.
Напомним, что сегодня адвокат Януковича Юрий Кирасир сообщил, что его подзащитный больше не находится под санкциями Европейского Союза. На своей странице в Facebook защитник экс-президента написал, что решение о снятии ограничительных мер принимал Европейский суд.
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