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Якутский шаман стал героем фильма ВВС, фото — Чита
ВВС сняла фильм о якутском шамане, который мечтал прогнать Путина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127225-vvs-snyala-film-o-yakutskom-shamane-kotoryy-mechtal-prognat-putina-video.htmlРакурс
Якутский шаман Александр Габышев, который выступил против Путина, стал героем фильма. Русская служба ВВС в документальной ленте рассказала всю трагическую историю Габышева.
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Многие из россиян не поняли такого плана якутского шамана Габышева, поэтому когда на пути в Москву он был задержан российской полицией, сочувствующих было мало. Особенно странно смотрели на шамана сами якуты и жители ближних регионов РФ.
Но были у шамана и сторонники — именно они приютили корреспондентов ВВС и предоставили все необходимые материалы для документальной ленты. В частности, команда Габышева надеялась на поддержку в путешествии в Москву, но, как потом стало понятно, в России на нее не стоило ожидать.
Шаман Габышев весной 2019 года ушел на Москву. Он отправился из Якутии и шел пешком, чтобы «прогнать Путина» из России. По словам шамана, такой непростой путь ему показал Господь, указав на Путина и назвав его врагом. 18 сентября на границе Иркутской области и Бурятии шамана задержал полицейский патруль. Ему сообщили об обвинениях в экстремистской деятельности и в публичных призывах к неповиновению против власти.
Чуть позже Габышева отпустили, взяв с него подписку о невыезде. Вместо него задержали четырех его соратников.
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