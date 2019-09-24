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Ракурс
Якутский шаман стал героем фильма ВВС, фото — Чита

ВВС сняла фильм о якутском шамане, который мечтал прогнать Путина (ВИДЕО)

24 сен 2019, 14:14
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Якутский шаман Александр Габышев, который выступил против Путина, стал героем фильма. Русская служба ВВС в документальной ленте рассказала всю трагическую историю Габышева.

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Многие из россиян не поняли такого плана якутского шамана Габышева, поэтому когда на пути в Москву он был задержан российской полицией, сочувствующих было мало. Особенно странно смотрели на шамана сами якуты и жители ближних регионов РФ.

Но были у шамана и сторонники — именно они приютили корреспондентов ВВС и предоставили все необходимые материалы для документальной ленты. В частности, команда Габышева надеялась на поддержку в путешествии в Москву, но, как потом стало понятно, в России на нее не стоило ожидать.

Шаман Габышев весной 2019 года ушел на Москву. Он отправился из Якутии и шел пешком, чтобы «прогнать Путина» из России. По словам шамана, такой непростой путь ему показал Господь, указав на Путина и назвав его врагом. 18 сентября на границе Иркутской области и Бурятии шамана задержал полицейский патруль. Ему сообщили об обвинениях в экстремистской деятельности и в публичных призывах к неповиновению против власти.

Чуть позже Габышева отпустили, взяв с него подписку о невыезде. Вместо него задержали четырех его соратников.

Ранее «Ракурс» писал о первой очной встрече Зеленского с Путиным, которая должна состояться вскоре, в октябре 2019 года.

Источник: Ракурс


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