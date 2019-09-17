Новости Украины

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Первая встреча Путина и Зеленского состоится в октябре — СМИ. Фото: Главком

Первая встреча Путина и Зеленского состоится в октябре — СМИ

17 сен 2019, 10:23
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Владимир Зеленский, президент Украины, с большой долей вероятности встретится с российским президентом Владимиром Путиным в рамках встречи в «нормандском формате» в конце октября в Париже.

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Уже сегодня в Минске пройдет встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, по ходу которой стороны обсудят возможную встречу Зеленского и Путина, сообщает российское издание «Коммерсант» с ссылкой на свои источники.

На сегодняшних переговорах стороны должны согласовать сроки разведения сил и подписать единственную редакцию «формулы Штайнмайера». Если это произойдет, то встреча глав государств в «нормандском формате» с вероятностью, близкой к 100%, состоится уже в октябре.

Другой источник издания отметил, что саммит в «нормандском формате» в сентябре провести нереально из-за плотного графика российского президента.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе проходят в трехсторонней контактной группе в Минске и в «нормандском формате», участие в котором принимают представители Украины, Франции, Германии и России. В последний раз главы государств «нормандского формата» встречались 19 октября 2016 года в Берлине.

Напомним, что в конце августа в Кремле заявили, что поддерживают идею проведения саммита в «нормандском формате» в ближайшее время.​


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