Новини України

Перша зустріч Путіна і Зеленського відбудеться в жовтні — ЗМІ. Фото: Главком

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, з великою ймовірністю зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у рамках зустрічі в «нормандському форматі» в кінці жовтня в Парижі.

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Вже сьогодні в Мінську пройде зустріч тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, у ході якої сторони обговорять можливу зустріч Зеленського і Путіна, повідомляє російське видання «Комерсант» з посиланням на свої джерела.

На сьогоднішніх переговорах сторони повинні узгодити терміни розведення сил і підписати єдину редакцію «формули Штайнмайера». Якщо це станеться, то зустріч глав держав у «нормандському форматі» з ймовірністю, близькою до 100%, відбудеться вже в жовтні.

Інше джерело видання зазначило, що саміт в «нормандському форматі» у вересні провести нереально через щільний графік російського президента.

Переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі проходять в тристоронній контактній групі в Мінську і в «нормандському форматі», участь в якому беруть представники України, Франції, Німеччини і Росії. Востаннє глави держав «нормандського формату» зустрічалися 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Нагадаємо, що наприкінці серпня в Кремлі заявили, що підтримують ідею проведення саміту в «нормандському форматі» найближчим часом.​