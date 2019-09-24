Якутський шаман став героєм фільму ВВС, фото — Чита

https://racurs.ua/ua/n127225-vvs-znyala-film-pro-yakutskogo-shamana-scho-mriyav-prognaty-putina-video.html

Ракурс

Якутський шаман, який виступив проти Путіна, став героєм фільму. Російська служба ВВС у документальній стрічці розповіла всю трагічну історію Олександра Габишева.

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Документальна стрічка розповідає про те, з чого все почалося — чому якутський шаман Габишев сам пішов у Москву до Путіна та чого хотів досягти. Про це розповідає російська служба ВВС.

Багато хто з росіян не зрозумів такого плану якутського шамана Габишева, тож коли на шляху до Москви його затримала російська поліція, йому мало хто співчував. Особливо дивно дивилися на шамана самі якути та мешканці ближніх регіонів РФ.

Але були у шамана й прихильники — саме вони прихистили кореспондентів ВВС та надали всі необхідні матеріали для документальної стрічки. Зокрема, команда Габишева сподівалася на підтримку у подорожі до Москви, але, як потім стало зрозуміло, у Росії на неї не варто було чекати.

Шаман Габишев навесні 2019 року пішов до Москви. Він вирушив з Якутії та йшов пішки, аби «прогнати Путіна» з Росії. За словами шамана, на такий непростий шлях йому вказав Господь, показавши на Путіна та назвавши його ворогом. 18 вересня на кордоні Іркутської області та Бурятії шамана затримав поліцейський патруль. Йому відразу повідомили про звинувачення у екстремістській діяльності та у публічних закликах до непокори за проти влади.

Трохи згодом Габишева відпустили, взявши з нього підписку про невиїзд. Натомість затримали чотирьох його соратників.

Раніше «Ракурс» писав про першу очну зустріч Зеленського з Путіним, яка має відбутися незабаром, у жовтні 2019 року.