Санкції проти Януковича залишаються в силі — спікер Європейського суду. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n127226-sankciyi-proty-yanukovycha-zalyshautsya-v-syli-spiker-ievropeyskogo-sudu.html

Ракурс

​Віктор Янукович, колишній президент України, залишається під дією санкцій Європейського Союзу. Про це сьогодні повідомили в прес-службі Європейського суду.

Loading...

Також в силі залишаються санкції, які були введені відносно сина Януковича Олександра. Таку заяву в коментарі «Укрінформу» зробив представник прес-служби Європейського суду.

Спікер зазначив, що санкції Європейського Союзу, введені в цьому році, «є діючими».

Крім того, співрозмовник агентства підтвердив, що суд 24 вересня ухвалив скасування рішення Європейського Союзу про введення обмежувальних заходів проти екс-глави держави і його сина від 2018 року.

Він додав, що санкції, які були введені на цей і наступний рік, ніхто не відміняв. При цьому такі рішення щодо Януковича і його сина зараз знаходяться в процесі оскарження, сказав співрозмовник.

Нагадаємо, що сьогодні адвокат Януковича Юрій Кірасир повідомив, що його підзахисний більше не перебуває під санкціями Європейського Союзу. На своїй сторінці в Facebook захисник екс-президента написав, що рішення про зняття обмежувальних заходів приймав Європейський суд.