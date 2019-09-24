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Ракурс
Антикорупційний суд не може взяти справу Єфремова через питання з підсудністю. Фото: LIGA.net

Антикорупційний суд не може взяти справу Єфремова через питання з підсудністю

24 вер 2019, 14:28
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Справу Олександра Єфремова про так звані «диктаторські закони 16 січня» не може почати розглядати Вищий антикорупційний суд.

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Причиною стало питання з підсудністю. ВАСК сумнівається, що справа відноситься до його компетенції. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на суддю-спікера Катерину Сікору.

Вона зазначила, що досудове розслідування у цій справі здійснювалося не Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та не було закінчено представниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Судова колегія ВАСК планує звернутися до Апеляційної палати для вирішення питання підсудності.

Сьогодні ВАСК проводив підготовче засідання у справі Єфремова. Його та екс-нардепів Сергія Гордієнко («Комуністична партія») і Олександра Стояна («Партія регіонів») обвинувачують в службовому підробленні, яке спричинило тяжкі наслідки, та зловживанні владою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 19 вересня Єфремову замінили запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання та повернули паспорт.


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