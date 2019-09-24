Глава Высшего совета правосудия ушел в отставку, ему сразу нашли замену. Фото: Закон и бизнес

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Владимир Говоруха, глава Высшего совета правосудия, написал заявление на увольнение. О досрочном прекращении своих полномочий он сообщил сегодня, 24 сентября.

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Во время сегодняшнего заседания совета Говоруха заявил, что не может продолжать работу из-за состояния здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ВСП.

По данным ведомства, члены совета поддержали решение руководителя. После этого началась процедура выборов нового главы ВСП. По итогам голосования новым главой ведомства избран Андрей Овсиенко. В марте 2017 года его избрали членом ВСП. С мая текущего года он был секретарем третьей Дисциплинарной палаты.

Говоруха занял должность главы Высшего совета правосудия в апреле этого года. Согласно результатам тайного голосования, Говоруху поддержали 17 членов ВСП, что составляет более половины от его конституционного состава.

Напомним, что в январе 2017 года Высший совет юстиции был реорганизован путем преобразования в Высший совет правосудия. С 30 мая 2017 года по 16 апреля ВСП возглавлял Игорь Бенедисюк.