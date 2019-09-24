Убийство Бузины: обвиняемый Медведько прошел в общественный совет НАБУ. Фото: Главред

https://racurs.ua/n127233-ubiystvo-buziny-obvinyaemyy-medvedko-proshel-v-obschestvennyy-sovet-nabu-smi.html

Ракурс

В общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) был избран обвиняемый в убийстве писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.

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Его фамилия была в списке претендентов на места двух членов совета, которых уволили за прогулы. Вторым членом совета стал представитель политической силы «Демократическая сокира» Иван Ясинский. Об этом сообщает «Страна».

Интернет голосование за кандидатов завершилось накануне в 21.00. Официально результаты сообщат только 30 сентября.

Отмечается, что в совет общественного контроля НАБУ, согласно Закону «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» входят 15 человек. Главная цель совета — обеспечение прозрачности и гражданского контроля за деятельностью Бюро.

Олеся Бузину убили в апреле 2015 года во дворе дома, в котором он жил. В его убийстве обвиняют Андрея Медведько и Дениса Полищука. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как ранее сообщал «Ракурс», рассмотрение убийства Бузины в суде началось в январе прошлого года.