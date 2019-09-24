Российские паспорта в ОРДЛО: журналисты узнали, что Германия ставит в них визы, фото - "Комментарии"

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Ракурс

В Германии начали ставить визы в паспорта жителей ОРДЛО, которые получили их после указа российского президента Владимира Путина. Такой вывод сделала Рената Альт, депутат от Свободной Демпартии Германии.

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После депутатского запроса Альт получила доказательства того, что Германия свободно ставит визы в паспорта жителей ОРДЛО. Об этом пишет Bild.

В официальной справке, которую получила в ответ на свой запрос Рената Альт, указано, что с апреля 2019 года Германия выдала уже более 100 тыс. виз владельцам российских паспортов, однако, сколько из них являются жителями ОРДЛО, пока неизвестно.

Все это происходило на фоне критики процесса выдачи российских паспортов на Донбассе со стороны Ангелы Меркель, канцлера Германии, и Хайко Мааса, министра иностранных дел этой страны.

Ранее «Ракурс» рассказывал о том, что Путин издал указ о выдаче российских паспортов на оккупированных территориях ДНР и ЛНР по упрощенной схеме. Большинство стран Европы отказались признавать такие паспорта.