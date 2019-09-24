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Ракурс
Олег Сенцов запланировал выступления перед европейцами. Фото: Zik

Сенцов едет в Европу, чтобы рассказать об удерживаемых в России политзаключенных (ВИДЕО)

24 сен 2019, 15:49
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Олег Сенцов, который 7 сентября был освобожден из плена в результате проведенного обмена с Россией, планирует посетить страны Европы.

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Европейцам украинский режиссер планирует рассказывать о заключенных, находящихся в России. Сенцов отметил, что будет прилагать максимум усилий и использовать свою медийность, чтобы добиться возвращения домой всех украинцев. Об этом политзаключенный рассказал в интервью «Крым.Реалии».

Глобально я буду делать все, что в моих силах для освобождения наших ребят. В узком понимании своей работы, борьбы, и в широком — до тех пор, пока от нас Россия, как сказал Подеревянский, но он сказал немножко грубо, не отцепится. Сейчас пока у меня есть мое имя и мой голос, и сейчас я это делаю, — отметил Сенцов.

По его словам, 25 сентября он прибудет в Берлин, где у него уже запланирована встреча. Страсбург Сенцов посетит 1 октября, а еще есть запланированные поездки в Лондон и другие европейские города.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, который был освобожден из российского плена в результате обмена с Россией, заявил о том, что готов пожать руку президенту РФ Владимиру Путину. Так поступить он согласен ради того, чтобы все удерживаемые в России украинцы вернулись домой.

Источник: Ракурс


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