В одесском парке оборвалась кабина аттракциона. Фото: 7 телеканал

https://racurs.ua/n127236-v-odesskom-parke-oborvalas-kabina-attrakciona-foto-video.html

Ракурс

На Аркадийской аллее в Одессе во время пробного запуска оборвалась кабина аттракциона Bomber. Жертв чудом удалось избежать, так как в кабине никого не было.

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Как сообщает одесский «7 телеканал», в данный момент территория, где произошло чрезвычайное происшествие, оградили. Инцидент произошел сегодня, 24 сентября.

Работники парка решили проверить аттракцион перед запуском и, как выяснилось, сделали это не зря. Причина, по которой кабина вылетела из аттракциона, пока неизвестна.

Телеканал отмечает, что кабина могла вылететь на людей, которые в эти минуты прогуливались по аллее. К счастью, все обошлось. Как рассказали очевидцы событий, кабина упала с небольшой высоты.

Также телеканал опубликовал видео с места событий.

Напомним. что в Овидиопольском районе Одесской области открыли крупнейшую ветроэлектростанцию в регионе. Ее ветряки — одни из самых высоких сооружений в Украине.