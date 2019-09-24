В Україну прибувають прочани-хасиди. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n127238-v-umani-zavtra-ochikuut-do-20-tys-palomnykiv-hasydiv-derjprykordonslujba.html

Ракурс

В Умань, де похований лідер брацлавських хасидів Нахман, з різних країн світу масово прибувають прочани-хасиди.

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Станом на 12.00 прикордонники оформили близько 250 паломників. А найбільші групи хасидів очікуються 25, 26 та 27 вересня. Зокрема, від завтра в аеропорт «Бориспіль» має прибути чартерними рейсами до 17 тис. паломників. Їх оформлення буде відбуватися у терміналі «Б». Цей термінал відкриють спеціально для оформлення зазначених рейсів. В аеропортах Одеси та Вінниці очікують до 3 тис. паломників. Про це 24 вересня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У зв’язку в масовими заходами в Умань прибув зведений загін поліцейських — понад 550 правоохоронців з 12 областей України. Це — співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники, співробітник поліції превентивної комунікації та поліцейські групи аеропідтримки.

З учорашнього дня черкаські рятувальники перейшли на посилений варіант несення служби. Створено спеціальний загін, до якого увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів з сусідніх районів області, а також фахівці відділення водолазних рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт, відділення радіаційого, хімічного та біологічного захисту та медичної служби з аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Як відомо, в Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила — одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана.

У 2019 році Рош ха-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу відмічають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні до вечора 1 жовтня.

Нагадаємо, в 2016 році в Умань іудейський Новий рік Рош-га-Шана у ніч з 2 на 3 жовтня зустріла рекордна кількість паломників — понад 30,5 тисяч хасидів з 21 країни світу.