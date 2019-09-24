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Ракурс
На севере Пакистана произошло мощное землетрясение, фото: Zain Khan

Землетрясение в Пакистане привело к гибели 19 человек (ФОТО, ВИДЕО)

24 сен 2019, 18:04
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В результате землетрясения магнитудой 5,8, произошедшего сегодня во второй половине дня на севере Пакистана, в Кашмире, погибли 19 человек.

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Еще 100 человек пострадали, несколько из них находятся в больницах в критическом состоянии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что землетрясение привело, в частности, к появлению в пакистанском городе Мирпур, расположенном на пакистанской стороне спорной территории Кашмира возле Индии, трещин на дорогах, достаточно больших для того, чтобы «проглотить» автотранспортные средства.

В регион уже направлены военнослужащие с авиационными и медицинскими группами поддержки.

Слава Богу, повреждения ограничены лишь одной конкретной областью, которая является достаточно доступной со всех сторон, — заявил начальник Пакистанского национального управления по ликвидации последствий катастроф генерал-лейтенант Мохаммад Афзал. — Я сейчас могу вам сказать, что нет опасений очень большого количества жертв.

Последнее крупное землетрясение в Кашмире произошло в 2005 году, тогда погибли более 80 тыс. человек.

Эпицентр этого землетрясения располагался в 23 км к северу от пакистанского города Джелум, на относительно небольшой глубине 10 км.

Больше всего повреждений землетрясение нанесло в районе между Джелумом и Мирпуром. Джелум расположен на северо-востоке Пакистана, примерно в 120 км к юго-востоку от столицы страны города Исламабада.

По информации местных СМИ, толчки ощущались в ряде близлежащих регионов, в том числе и в Исламабаде, в течение 10 секунд. Почувствовав их, люди выбегали на улицу из своих домов и офисов.

Пакистанская железная дорога поручила машинистам поддерживать чрезвычайно медленный темп поездов на определенных участках из-за риска возможных разрушений железнодорожного полотна.

На севере Пакистана произошло мощное землетрясение, фото: Omar R. Quraishi

На севере Пакистана произошло мощное землетрясение, фото: Omar R. Quraishi

На севере Пакистана произошло мощное землетрясение, фото: Dunya News

На севере Пакистана произошло мощное землетрясение, фото: Dunya News

На севере Пакистана произошло мощное землетрясение, фото: Dunya News

На севере Пакистана произошло мощное землетрясение, фото: Dunya News

Напомним, несколько дней назад в Албании произошло самое мощное за последние 30 лет землетрясение, число пострадавших превысило 100 человек.


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