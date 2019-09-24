На півночі Пакистану стався потужний землетрус, фото: Zain Khan

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Ракурс

Внаслідок землетрусу магнітудою 5,8, котрий стався сьогодні в другій половині дня на півночі Пакистану, в Кашмірі, загинули 19 людей.

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Ще 100 осіб постраждали, декілька з них перебувають у лікарнях у критичному стані. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на місцевих чиновників.

Зазначається, що землетрус призвів, зокрема, до появи в пакистанському містечку Мірпурі, розташованому на пакистанській стороні спірної території Кашміру поблизу Індії, тріщин на дорогах, достатньо великих для того, щоб «проковтнути» автотранспортні засоби.

До регіону вже спрямовані військовослужбовці з авіаційними та медичними групами підтримки.

Слава Богу, шкода обмежена лише однією конкретною областю, яка є досить доступною з усіх боків, — заявив начальник Пакистанського національного управління з ліквідації наслідків катастроф генерал-лейтенант Мохаммад Афзал. — Я зараз можу вам сказати, що немає побоювань дуже великою кількості жертв.

Останній великий землетрус у Кашмірі стався в 2005 році, тоді загинуло понад 80 тис. людей.

Епіцентр цього землетрусу розташовувався за 23 км на північ від пакистанського міста Джелум, на відносно невеликій глибині 10 км.

Найбільше пошкоджень землетрус завдав в районі між Джелумом та Мірпуром. Джелум розташований на північному сході Пакистану, приблизно за 120 км на південний схід від столиці країни міста Ісламабад.

За інформацією місцевих ЗМІ, поштовхи відчувалися в низці довколишніх регіонів, зокрема й в Ісламабаді, протягом 10 секунд. Відчувши їх, люди вибігали на вулицю зі своїх будинків та офісів.

Пакистанська залізниця доручила машиністам підтримувати надзвичайно повільний темп поїздів на певних ділянках через ризик можливих руйнувань залізничного полотна.

Road damage at Jehlum Pakistan due to earth quake #earthquakepic.twitter.com/mjfIQTba52 — Rizwan Buttar (@rizwanbuttar) September 24, 2019

Нагадаємо, кілька днів тому в Албанії стався найпотужніший за останні 30 років землетрус, кількість постраждалих перевищила 100 осіб.